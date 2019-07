Une femme brûlée au cou à cause de son chargeur de portable

Elle a été électrocutée par le cordon de son téléphone, qu’elle avait laissé dans son lit. Son collier de métal a joué le rôle de conducteur.

Téléphone portable et sommeil font mauvais ménage. Mais, ce n’est pas la seule raison de bannir cet objet et ses accessoires de votre lit. Alors qu’elle dormait avec son chargeur sous son oreiller, une jeune Américaine a été victime d’électrocution. Le téléphone n’était plus en charge mais le câble était toujours branché à une prise électrique.

Un collier de métal a conduit l’électricité

L’extrémité du cordon est entrée en contact avec le collier en métal que la femme portait autour du cou. Elle a alors ressenti une intense brûlure et de vives douleurs autour du cou. Toute la peau, sous son collier, a été brûlée au deuxième degré par l’électricité. Cet accident très rare a été rapporté par la revue Annals of Emergency Medecine.

La jeune femme a été prise en charge par les urgences pédiatriques d’un hôpital du Michigan, aux Etats-Unis. Les médecins ont dû délicatement enlever le collier. La patiente est sortie le jour même avec une prescription de morphine pour soulager sa douleur et des antibiotiques pour éviter une infection. Dans les cas les plus graves, une électrocution peut entrainer des troubles du rythme cardiaque, des difficultés à respirer et des problèmes musculaires.

Proscrire le téléphone du lit et de la salle de bain

En 2017, un Américain avait déjà été victime d’un accident similaire. La chaîne en métal qu’il portait était venue taper dans la partie aimantée de son chargeur. Autre comportement dangereux à proscrire : utiliser son téléphone dans son bain. En 2018, une adolescente de 17 ans est morte à Outreau dans le Pas-de Calais, après avoir laissé tomber l’appareil dans l’eau.