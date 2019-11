Santé : la kiné respiratoire à présent déconseillée aux enfants de moins d'un an

C'est un geste que les kinésithérapeutes ont l'habitude de faire pour soigner les nourrissons. La bronchiolite est une maladie virale qui touche un nourrisson sur trois. Les médecins avaient alors pour réflexe de prescrire de la kiné respiratoire aux enfants. Dans son récent rapport, la Haute Autorité de Santé (HAS) déconseille ce geste pour les enfants de moins d'un an. L'acte n'aurait en effet pas démontré son efficacité. Pr Pierre-Louis Druais, médecin, explique : "Nous n'avons aucun élément de preuve pour dire que, dans les trois stades de la bronchiolite, il est utile de faire de la kinésithérapie respiratoire, ça n'apporte rien".

Chaque année, 480 000 enfants de moins de deux ans touchés

Pire encore, cela aggraverait l'état de l'enfant dans les formes graves. Ce geste fatiguerait l'enfant qui serait déjà épuisé. Chaque année, 480 000 enfants de moins de deux ans sont touchés. 11% d'entre eux vont aux urgences et 2 à 3% sont hospitalisés. En cas de bronchiolite, on conseille aux parents de ne pas donner de médicaments à leur nourrisson et de laver leur nez.