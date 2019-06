Noyades : une sensibilisation aux gestes de premiers secours

Le retour des beaux jours concorde avec le retour au bord des piscines et sur les plages. Et, avec lui, le retour des risques de noyades. Chaque année, plusieurs dizaines de noyades sont recensées à travers le pays. En 2018, la Normandie, à elle seule, a connu 12 noyades mortelles sur 66. Alors, l'heure est à la sensibilisation.

Peu d'adultes présents

Des ateliers de prévention et d'enseignement des gestes de secours sont ainsi menés par des pompiers. Sortir une victime de l'eau, la placer en position latérale de sécurité en attendant l'arrivée des secours... autant de gestes nécessaires à connaître pour sauver des vies. Mais peu d'adultes participent à ces ateliers. Alors, l'heure est à la sensibilisation des plus jeunes. De nombreux enfants sont formés à ces gestes de premiers secours. Une nécessité, d'autant que les noyades se produisent le plus fréquemment dans les piscines familiales.

Le JT

Les autres sujets du JT