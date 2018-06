C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé en ligne par l'institut BVA les 4 et 5 avril auprès d'un millier de personnes.

Accro à son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Deux tiers des internautes se sentent "dépendants" des écrans, indique un sondage de l'institut BVA, publié mardi 26 juin. À la question "diriez-vous que vous êtes dépendant vis-à-vis de vos outils connectés (smartphone, tablette, ordinateur...)?", 38% des sondés répondent "un peu dépendant" et 29% "totalement dépendant", soit un total de 67%. Environ un tiers des sondés se voient à l'inverse "peu dépendants" (19%) ou "pas du tout dépendants" (13%).

Le sondage a été réalisé en ligne les 4 et 5 avril auprès de 1 033 personnes de 18 ans et plus. Il exclut donc celles qui ne vont pas sur internet. Il a été commandé par la Fondation April, dont l'une des finalités est la prévention dans la santé, et qui est soutenue par l'assureur April.

Un "impact négatif" sur la santé

Un médecin généraliste membre du conseil d'administration de la Fondation, Pierre Wolff, estime que ces résultats montrent une tendance à "l'hyperconnexion numérique" chez les Français. Il en dénonce les dangers pour la santé : sommeil et alimentation perturbés et activité physique insuffisante.

La majorité des sondés estiment en effet que l'exposition aux écrans a un "impact négatif" sur leur activité physique (57%), leur sommeil (56%), et surtout leur vision (76%).

Les sondés déclarent en moyenne passer 4 heures et 22 minutes par jour devant leur écran de téléphone, tablette ou ordinateur, avec une pointe à 6 heures et 28 minutes chez les 18-34 ans, et 7 heures et 13 minutes parmi les cadres. Toutefois, 77% estiment qu'internet prend dans leur vie quotidienne "la place qu'il faut", tandis que pour 22%, il prend "une place trop importante".