Des cours de natation gratuits seront proposés aux adultes, y compris aux seniors, en 2020

Baptisé "J'apprends à nager", le programme gouvernemental, jusqu'ici destiné aux enfants, sera élargi en 2020.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé, vendredi 11 octobre, la reconduite en 2020 d'un dispositif destiné à "favoriser l'apprentissage de la natation" en l'élargissant aux adultes et notamment aux seniors. Baptisé "J'apprends à nager", le programme, qui finance des cours de natation, est doté d'une enveloppe de 3 millions d'euros via l'Agence nationale du sport (ANS). Les cours sont gratuits et dispensés par un professionnel de la Fédération française de natation, note le site du service-public.

Si les principales victimes des noyades restent les enfants, les plus de 65 ans sont également "particulièrement touchés", a souligné la ministre. Selon la dernière enquête de Santé publique France, 600 enfants de moins de 13 ans ont été victimes d'un accident de baignade en 2018. Parmi eux, 51 sont morts. Chez les plus de 65 ans, on compte 346 accidents de baignade.

Lors de son annonce, ce plan avait notamment été critiqué par le syndicat SE-Unsa pour le sport scolaire et l'éducation physique et sportive qui l'estimait "inapplicable en l'état", en raison de "l'accès très insuffisant aux bassins".