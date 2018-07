Canicule : les Français s'organisent

Le mercure monte en flèche ce mercredi 25 juillet, et les Français s'organisent. Dans ce parc à Nanterre (Hauts-de-Seine), près de Paris, cette assistante maternelle a tout prévu : "Le brumisateur est essentiel, atteste Monique, parce que quand il fait chaud comme ça, les tout petits n'ont pas forcément le réflexe de boire, et ils ne veulent pas boire systématiquement". Autre option, enfiler le maillot et filer sous l'eau, ou plutôt, sous la fontaine.

25 000 bouteilles distribuées gare de Lyon

Gare de Lyon à Paris, place au plan canicule : 25 000 bouteilles sont distribuées chaque jour aux voyageurs des trains de banlieue. Travailleurs ou touristes, tous apprécient. À Lille (Nord), les habitants se ruent sur les ventilateurs pour gagner un peu de fraîcheur. "On va encore recevoir des ventilateurs qui font aussi brumisateur, qui envoient de l'eau en même temps qu'ils ventilent à 67 euros", explique un vendeur à une cliente captivée. Les achats ont commencé dès l'ouverture du magasin. Petits modèles ou grands formats, les rayons se vident en quelques minutes. Une dernière recommandation : pensez à fermer les stores aux heures les plus chaudes et armez-vous de patience, car la vague de chaleur va durer plusieurs jours.

