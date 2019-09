Premiers secours : des formations gratuites pour apprendre les gestes qui sauvent

Ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Aujourd'hui, seulement 20% des Français ont suivi une formation aux premiers secours, un chiffre insuffisant. Alors, la Croix-Rouge organise des formations gratuites samedi 14 septembre, comme à Toulouse (Haute-Garonne). Il y a quelque temps, une femme interrogée a été confrontée à un accident de la route sans avoir su quoi faire. Une situation qu'elle ne veut pas revivre.

20 000 décès pourraient être évités

20 000 décès pourraient être évités chaque année si plus de personnes étaient formées au secourisme. "9 fois sur 10, quand la personne fait ces gestes, c'est sur un proche de sa famille ou de son entourage professionnel. Donc on se forme pour les autres, mais pas forcément que pour des étrangers", explique Philippe Cousy, bénévole à la Croix-Rouge. Acquérir les bons réflexes est à la portée de tous, même des plus jeunes, rappelle l'association. Cette journée de formation est organisée dans près d'une centaine de villes de l'Hexagone.

Le JT

Les autres sujets du JT