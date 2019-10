VIDEO. "Le Sida, c’est fini", la nouvelle campagne choc de Solidarité Sida

Solidarité Sida a publié sa nouvelle campagne ce dimanche 6 octobre. Sur la vidéo, on peut voir Donald Trump annoncer "le Sida, c'est fini". Il s'agit en fait d'un montage pour inciter les chefs d'État à rendre les traitements plus accessibles. Explications avec le directeur et fondateur de l'association.