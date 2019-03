VIDEO. À New York, les cantines scolaires ne proposent plus de viande le lundi

Des "Meatless Monday" ou "lundis sans viande" dans toutes les cantines scolaires de New York. Voici la très récente décision prise par le maire de la ville, Bill de Blasio. "Quand vous parlez à un enfant de 10 ans et qu'il sait que c'est bon pour son corps et bon pour la planète, ça prouve que nous allons dans la bonne direction", estime-t-il.

Lutter contre le réchauffement climatique

Ces repas végétariens hebdomadaires ont déjà été testés dans 15 écoles de Brooklyn. Ils devraient être étendus aux 1800 établissements publics de New York à partir de la rentrée 2019. Une décision jugée positive pour la santé des enfants mais aussi pour combattre le réchauffement climatique qui menace notre planète.

Selon les Nations unies, l'élevage est responsable de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.