Urgences : des médecins généralistes pour les désengorger ?

Désengorger les urgences est une nécessité absolue. Selon un rapport parlementaire, sur 20 millions de passages par an, plus de six millions ne sont pas de véritables urgences. Un député a trouvé une solution : réorienter certains malades vers les médecins généralistes. Une idée qui divise les patients. Mais pour Olivier Véran, député La République en marche de l'Isère à l'origine de la proposition, "il n'y aura pas de perdants, les seuls gagnants seront les patients."

Un amendement discuté lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale

Mais les généralistes, eux, ne s'estiment pas forcément gagnants. "Plutôt que de donner un forfait de réorientation aux hôpitaux, donnons plutôt ce forfait aux médecins de ville", estime le docteur Jean-Paul Ortiz. Cet amendement doit être discuté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.