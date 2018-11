Une marque de préservatif sera prise en charge par l'Assurance maladie dès le 10 décembre

Un préservatif sera "complètement pris en charge par l'Assurance maladie" dès le 10 décembre prochain pour aider à lutter contre le sida, a annoncé mardi 27 novembre sur France Inter, la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

On pourra aller voir son médecin et on pourra avoir des préservatifs remboursés sur prescription médicale.