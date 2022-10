Société : manifestation des internes, recrutement massif de La Poste et cueillette des champignons… L'actualité du vendredi 14 octobre dans l'Hexagone

La bronchiolite est de retour, vendredi 14 octobre, en Nouvelle-Aquitaine. La région vient de passer en phase épidémique. La maladie touche les enfants de moins de deux ans, avec un risque d'hospitalisation. Il faut consulter "si votre enfant fait des pauses respiratoires (…), s'il change de couleur, (…) s'il a des troubles de la conscience", explique le Pr Olivier Brissaud, chef du service de réanimation pédiatrique au CHU Bordeaux (Gironde). Les médecins sont mobilisés pour soigner, mais leurs futurs collègues, les internes, ont, eux, manifestés à Paris, à l'appel des syndicats. Ils ont protesté contre l'allongement d'un an des futurs généralistes, que le gouvernement souhaite orienter vers les déserts médicaux.



La Poste embauche et la cueillette des champignons bat son plein

La Poste, de son côté, cherche à attirer les candidats. Elle souhaite embaucher 1 000 candidats en CDI partout en France. Elle promet "10 % de plus que le SMIC, des avantages sociaux, une mutuelle, des chèques vacances, de la prime d'intéressement, des primes d'équipe", détaille Gwenaëlle Gaborieau, responsable emploi de la poste de Bretagne. 3 000 saisonniers seront aussi embauchés pour la période des fêtes. En Alsace, connaisseurs et amateurs se sont retrouvés pour la cueillette des champignons. Il existe plus de 6 000 variétés dans la région.