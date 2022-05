Santé : l’OMS lance une alerte à propos de l’obésité

Elle est désormais considérée comme une épidémie en Europe par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : l'obésité. Frédérique Prabonnaud, journaliste France Télévisions, revient en plateau, mercredi 4 mai, sur cette maladie à l'origine de plus d'1 million de décès par an. "En Europe, presque 60% des adultes souffrent de surpoids ou d’obésité et un enfant sur trois", détaille la journaliste. "L’Europe est désormais la région du monde la plus touchée, après l’Amérique", poursuit-elle.

Un Français sur cinq est obèse

La France n’échappe pas à ce phénomène, puisque plus d'un Français sur cinq est obèse. Et l'excès de poids touche en particulier les enfants. "Une étude récente montre un effet de la crise Covid : elle a été conduite sur presque tous les enfants de 4 ans du Val-de-Marne et montre des augmentations inquiétantes", rapporte Frédérique Prabonnaud. Les experts de l’OMS font plusieurs propositions pour lutter contre l’obésité : taxer les boissons sucrées, subventionner les aliments bons pour la santé, limiter le marketing auprès des enfants pour la malbouffe ou encore encourager l'activité physique tout au long de la vie.

Parmi Nos sources

Le rapport de l'OMS Europe sur le surpoids et l'obésité

Surpoids et obésité chez les enfants du Val-de-Marne: BEH 26/04/2022

Liste non exhaustive