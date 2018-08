Samu : 4,6 millions d'appels sans réponse

Selon les chiffres du ministère, le Samu parisien où s'est rendue une équipe de France 3 affiche l'un des plus faibles taux de décrochage de France. Il est même avant-dernier du classement. La moitié des appels n'aboutirait pas. Selon les régulateurs, une partie de ces mauvais chiffres s'explique par des coups de fil involontaires. "On a beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de gens qui raccrochent en-dessous des 15 secondes", explique ainsi Emmeline Hannequin, assistante de régulation médicale au Samu de Paris.

Ils se défendent aussi en évoquant les appels injustifiés qui encombrent les lignes. Seuls deux Samu sur 100 en France réussissent à répondre à 99% de leurs appels en moins d'une minute, ce qui est la recommandation. Contestés ou pas à la marge, les résultats sont mauvais et les Samu le reconnaissent. Ils réclament plus de moyens et une réorganisation. Pour voir si le ministère a des solutions à apporter à ces mauvais résultats, il faudra attendre la présentation du plan hôpital à la rentrée.

