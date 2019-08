Quand les pharmacies proposent la téléconsultation avec un médecin

Depuis quelques jours, Isabelle Guez, une Parisienne, n'a pas de solution pour son mal de gorge car son généraliste est en vacances. Dans l'arrière-boutique d'une pharmacie, elle teste pour la première fois la téléconsultation. En quelques minutes, avec l'aide d'une pharmacienne et d'objets connectés, le médecin établit un premier diagnostic à distance. "Je ne me voyais vraiment pas aller à l'hôpital. Donc pouvoir avoir des antibiotiques et des cachets, ça va me permettre d'être soulagé avant de partir en vacances. Je suis vraiment contente", raconte la patiente.

20 pharmacies proposent le service en Île-de-France

En moins de dix minutes, elle repart avec un traitement approprié pour son angine. À deux pas de l'hôpital Saint-Louis (Île-de-France), la pharmacie s'est équipée de ce dispositif il y a cinq mois, après avoir appris le départ en retraite du huitième médecin généraliste dans le quartier. Vingt pharmacies proposent actuellement ce service en Île-de-France.

Le JT

Les autres sujets du JT