Pouvoir d'achat : une journée de mobilisation aux quatre coins de la France

À l'appel de huit syndicats, des salariés de l'éducation, des transports, de l'aéronautique et de la fonction publique, sont dans la rue jeudi 27 janvier pour demander un Smic à 1 560 euros nets. "Il y a vraiment un souci de salaire", explique un manifestant à Toulouse (Haute-Garonne). La mobilisation est également interprofessionnelle à Rouen (Seine-Maritime), contre la baisse du pouvoir d'achat.

Salaires et conditions de travail

À Reims (Marne), les salariés d'une société de transports dénoncent soixante-dix suppressions d'emplois, tandis qu'à Nice (Alpes-Maritimes), les retraités défilent aux côtés des pompiers, des personnels des hôpitaux, et de l'Éducation nationale. "On a l'impression que les fonctionnaires sont oubliés, on demande une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail", indique Jean-Claude Clot, secrétaire départemental SNES-FSU. Mêmes revendications à Hegenheim, dans le Haut-Rhin. Une manifestation est également prévue dans l'après-midi à Paris.