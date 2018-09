Plan santé : les médecins réagissent à l'annonce des réformes

À la suite de l'annonce du plan santé par Emmanuel Macron mardi 18 septembre, les médecins réagissent. André Grimaldi, professeur au CHU Pitié Salpetrière à Paris, avait signé il y a quelques mois une tribune pour réclamer plus de moyens et sauver l'hôpital. Pour lui, le compte n'y est pas : "Le déficit [des hôpitaux], c'est 900 millions. On manque de personnel", déclare-t-il. Pour le docteur Agnès Giannotti, la vice-présidente de MG France, est pour la suppression du numerus clausus, mais, selon elle, cette décision ne règlera pas la crise des vocations. "Il y a 500 postes non pourvus pour la médecine générale."

L'heure est aux ajustements

Le docteur Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux, lui, est contre l'ouverture des cabinets des médecins libéraux jusqu'à 20 heures. "Il est hors de question d'imposer à un médecin individuellement de travailler jusqu'à 20 heures." L'heure est maintenant aux ajustements puisque les négociations vont commencer entre le gouvernement et les professionnels de santé.



