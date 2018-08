Médicaments Alzheimer : le déremboursement inquiète les familles

La Haute Autorité de la Santé a jugé inefficaces plusieurs médicaments contre la maladie d'Alzheimer et prononcé l'arrêt de leur remboursement. Les patients sont inquiets de cette décision qui trouble leur traitement thérapeutique. Certains vont quand même continuer à acheter ces médicaments, dont certains coûtent 300 euros par an, à leurs propres frais. Après plusieurs études, la Haute Autorité de Santé a estimé l'intérêt thérapeutique de quatre médicaments insuffisants pour continuer à les rembourser. "Elle a jugé une efficacité au mieux modeste, explique la docteure Chantal Bélorgey, directrice de l'Évaluation Médicale, Economique et de Santé Publique, notamment au regard des effets indésirables".

900 000 Français atteints de la maladie d'Alzheimer

Les autorités promettent que l'argent économisé ira à des thérapies alternatives pour stimuler la mémoire. Des activités parfois mises en place par des associations comme France Alzheimer, mais qui aujourd'hui sont à leur charge. En France près de 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'ici 2020, un Français de plus de 65 ans sur quatre devrait en souffrir.

