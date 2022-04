L’UE lance un plan d’interdiction massive de substances chimiques nocives

Sur les vêtements, les emballages alimentaires, les meubles… ces substances toxiques sont partout et se retrouvent dans le viseur de la Commission européenne. En Europe, 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites chaque année par l’industrie. Plus des deux tiers sont jugées dangereuses pour la santé et l’environnement. Pourtant, seules 15 substances ont été interdites depuis 2007. Cette fois-ci, plus de 7 000 d'entre elles sont visées par l’institution d’ici 2030.

L’industrie pétrochimique pourrait faire obstacle à ce plan

Mais ce plan est-il trop ambitieux pour s’appliquer ? Selon l’association de défense de l’environnement, Générations Futures, ce n’est pas le cas. "Cette fois, la méthode annoncée est différente. On parle désormais d’interdire les produits par famille. Et c’est essentiel dans leur évaluation", affirme François Veillerette, porte-parole de l’association. L’industrie pétrochimique pourrait faire obstacle à ce plan pour tenter de préserver ses intérêts commerciaux.