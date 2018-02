L’Assurance Maladie s’attaque aux frais dentaires

Du nouveau dans les remboursements dentaires ? L’Assurance Maladie pourrait en effet moduler la couverture des prothèses. Alors sera-t-il bientôt possible de se faire soigner sans débourser un euro ? C’était en tout cas une promesse de la ministre de la Santé. Pour cela, l’Assurance Maladie envisage trois paliers : les actes de base, ceux intermédiaires (à charge modérée) et les soins dits hauts de gamme. Le remboursement varierait alors selon la nature de la dent et les matériaux utilisés. En clair, les soins sur les dents visibles (incisives et canines) seraient mieux remboursés que celles du fond.



L’Assurance Maladie mise aussi sur la prévention dès l’enfance pour éviter les soins lourds et coûteux et exige des médecins des baisses de tarifs, 562 millions d’euros au total. Une réunion est prévue mi-mars entre la Cnam et les chirurgiens-dentistes, qui doivent accepter cette nouvelle configuration du remboursement des soins prothétiques.

