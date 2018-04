La maladie du soda, un fléau mondial qui inquiète les médecins

Une alimentation trop sucrée et trop grasse : la maladie du soda ou la "NASH", comme on l'appelle, atteint aujourd'hui près de deux millions de Français. Barres chocolatées, burgers, sodas : autant de malbouffes qui abîment notre foi. Longtemps sous-estimée, cette maladie est provoquée par notre alimentation trop riche en sucre et matière grasse. C'est une pathologie silencieuse qui se développe lentement. Dans le pire des cas, l'inflammation du foie peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer.

30% de Français ont un foie trop gras

Devant ce fléau planétaire, plusieurs médecins tirent la sonnette d'alarme. De nos jours, 30% des Français ont un foie trop gras. Aucun traitement efficace n'est connu à ce jour pour lutter contre la maladie du soda, mais les spécialistes l'assurent : chacun est responsable de ce qu'il met dans son verre ou son assiette...

