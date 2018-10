Interdiction de tomber malade à Ychoux dans les Landes !

Le maire de cette petite commune veut attirer l’attention sur la pénurie de médecins à laquelle il va faire face. Sa solution : prendre un arrêté absurde.

Son idée, cet édile "ne pense pas que le préfet va l’accepter". Et pour cause : Marc Ducom, maire d’Ychoux, dans les Landes, évoque la possibilité de prendre un arrêté pour interdire aux habitants de sa commune de tomber malade. Quoiqu’il en soit, cet élu aura fait parler de lui et de sa cause. A Ychoux en effet, les deux médecins en poste partiront à la retraite à la fin de l’année 2019, et aucun remplaçant ne s’est manifesté, malgré l’installation d’une maison de santé il y a dix ans.

Les remplaçants ne veulent pas devenir titulaires

Marc Ducom espère que cette annonce improbable "marquera les esprits" et permettra d'alerter l’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine sur le problème des déserts médicaux. Il entend également saisir sa députée, Geneviève Darrieussecq, ancienne médecin. En attendant, la mairie continue les travaux dans sa maison de santé. D’après Le Quotidien du médecin, l’objectif, à terme, est de recruter trois médecins. Mais les remplaçants qui viennent exercer à Ychoux ne veulent pas devenir titulaires, a expliqué Marc Ducom à France 3 Nouvelle Aquitaine.

Si rien n’est fait d’ici à 2019, il n'y aura plus aucun praticien dans un rayon de 25 km au sud d'Ychoux.

Cette histoire n’est pas sans rappeler une nouvelle apprise en début de semaine : alors que la petite ville de Marolles-les-Braults va perdre deux de ses trois médecins en 2019, le maire a décidé de mettre le paquet pour attirer leurs remplaçants. Il propose en effet un salaire brut mensuel compris entre 7.000 et 8.000 euros pour une semaine de 35 heures.