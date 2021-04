Écoles : quelles nouvelles règles pour la rentrée ?

Encore quelques jours de détente pour les enfants, mais les vacances touchent presque à leur fin. Comme prévu, les élèves du premier degré feront leur rentrée des classes lundi 26 avril. Pour les collégiens et les lycéens, une semaine de cours à distance est prévue. Le retour en cours en présentiel se fera donc le 3 mai prochain.

Un protocole sanitaire inchangé

Le protocole sanitaire reste inchangé : si un élève est testé positif au Covid-19, c'est toute sa classe qui ferme. Un véritable problème pour certains parents, qui travaillent tous les deux. La campagne de tests va également s'intensifier, au rythme de 600 000 tests salivaires par semaine pour les élèves du premier degré et du collège. Les autotests seront quant à eux réservés aux collégiens, lycéens et enseignants. Côté effectif, la demi-jauge reste la norme au lycée et s'imposera aux élèves de troisième et quatrième dans les départements les plus touchés. L'installation de capteurs de CO2 dans les classes et cantines est encouragée.