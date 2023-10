Direct Endométriose : comment gérer la souffrance des femmes ?

Le Talk de franceinfo revient sur cette maladie chronique, encore peu connue, mais dont souffrent des millions de femmes. Ludo Pauchant reçoit Marie-Rose Galès, patiente, auteure et podcasteuse, Frédérique Perrotte, coordinatrice sage-femme de RESENDO et Marie-Agnès Caderby, coordinatrice Île-De-France pour Endomind.

L’endométriose est une maladie chronique, associée à des douleurs aiguës au moment des règles. Si elle a été longtemps ignorée, l’endométriose touche une personne menstruée sur dix à l’échelle mondiale, environ 1,5 à 2,5 millions de personnes en France.

Vers de nouveaux traitements ?

Maladie peu connue et longtemps considérée comme taboue, l’endométriose a connu un retard certain quant à la sensibilisation, l’information, la prise en charge, mais également la recherche.

Si le plus souvent, le traitement est hormonal, par la prise d’une pilule qui bloque les règles mois après mois, les douleurs liées aux effets secondaires ne parviennent pas à être supprimées. Toutefois, certaines études laissent entrevoir la voie vers deux nouveaux traitements, par des chercheurs écossais et japonais notamment.

Proposition de loi du RN rejetée



Le 4 octobre, la proposition de loi du Rassemblement national a été rejetée, celle-ci visant à mieux accompagner les femmes atteintes de la maladie. La proposition de loi prévoit d’accorder à ces dernières un statut d’affection de longue durée et une prise en charge totale des soins. Ce texte a été critiqué par la majorité et la gauche, dénonçant que le RN souhaite se donner une image de défenseur des droits des femmes et que ce texte propose “moins que le droit existant”, selon Stéphanie Rist, du groupe Renaissance.

