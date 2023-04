Santé : tout savoir sur l’endométriose

Le médecin et journaliste Damien Mascret évoque, sur le plateau du 19/20 mercredi 19 avril, les symptômes et les problématiques autour de l’endométriose.

Tout d’abord, ne pas confondre règles douloureuses et endométriose. "Dans l’endométriose, les règles sont particulièrement abondantes et douloureuses, les femmes parlent parfois de coups de poignard qu’elles reçoivent dans le bas-ventre", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20. Elles ne peuvent effectuer leurs activités habituelles, et les rapports sexuels sont douloureux.

2,5 millions de femmes auraient une endométriose

Après quelques années, les douleurs deviennent "quasi permanentes", de jour comme de nuit. La maladie se soigne, grâce à deux piliers. "Le premier c’est de lutter contre la douleur avec les antalgiques, le deuxième, ce sont les traitements hormonaux", comme la pilule, précise le médecin. Dans environ un cas sur trois, il faut recourir à la chirurgie pour enlever les lésions d’endométriose. Le diagnostic se fait par une échographie ou une IRM. 2,5 millions de femmes auraient une endométriose, certaines sans le savoir.

