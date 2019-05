Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine

C'est le chiffre qui ressort d'une enquête publiée mardi et effectuée auprès de plus de 3 000 médecins.

Le quatrième panel d’observation des pratiques et conditions d’exercice en médecine générale est publiée mardi 7 mai. Selon cette enquête, effectuée auprès de 3 300 praticiens, les médecins généralistes libéraux déclarent travailler en moyenne 54 heures par semaine lors d'une semaine de travail ordinaire. 64% d'entre eux indiquent travailler 50 heures ou plus par semaine.

Ils passent un peu plus de 44 heures auprès des patients, avec des consultations en cabinet qui durent en moyenne 18 minutes. Les tâches de gestion et de coordination représentent 5h30. Une durée stable depuis 2014, après une hausse entre 2011 et 2014.

Le nombre de médecins qui exercent en groupe en hausse

De plus, 2 heures par semaine en moyenne sont dédiées à d’autres activités (vacations à l’hôpital, par exemple). En 2017, les médecins généralistes ont pris 6,2 semaines de vacances en moyenne. En définitive, 60% des médecins généralistes déclarent que leurs horaires s’adaptent bien à leur vie privée.

Autre enseignement de l'étude : 61% des médecins généralistes libéraux exercent en groupe. Cette proportion a augmenté de 7 points depuis 2010. Des regroupements qui se font surtout avec au moins un autre médecin généraliste. C’est ensuite avec les infirmiers que les associations sont les plus fréquentes. L’exercice en groupe est surtout choisi par les médecins les plus jeunes (81 % des moins de 50 ans) et, dans une moindre mesure, par les femmes.