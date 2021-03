Covid-19 : les transferts de patients suffiront-ils à éviter le reconfinement de l'Île-de-France ?

Dimanche 14 mars au matin, deux patients franciliens ont quitté la région, ce qui porte à six le nombre de patients transférés depuis l'Ile-de-France vers d'autres départements. Cela servira-t-il à soulager les services de réanimation ? "Ce qui remonte des équipes aussi, c'est que l'acceptabilité y compris par les familles de cet éloignement est moins fort, donc c'est plus difficile de trouver des patients à évacuer", a déclaré dans la matinée le directeur adjoint de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, Nicolas Péju.



Reconfinement pas écarté

S'il reste des places dans les services de réanimations dans certaines régions, 239 au total dans l'Hexagone, ils ne pourront accueillir tout le monde. "Aujourd'hui 90% des places sont occupées, on va être amené à commencer de déprogrammer", prévient le Dr. Laurent Petit, responsable de la réanimation au CHU de Bordeaux (Gironde). 1 100 lits de réanimation sont actuellement occupés en Île-de-France, et les transferts pourraient ne pas suffire. Le Premier ministre, Jean Castex, n'a pas exclu, dans la soirée du dimanche 14 mars, un reconfinement de la région. "S'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons", a-t-il déclaré.

Le JT

Les autres sujets du JT