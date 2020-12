Covid-19 : les résidents des Ehpad seront les premiers vaccinés

Les Ehpad et les personnels soignants seront les premiers vaccinés contre le Covid-19 en janvier prochain. En France, cela concerne 750 000 résidents et 100 000 personnels soignants. Rien n’est obligatoire, et le consentement signé sera nécessaire en cas de vaccination. Mais pour les 57% de résidents qui souffrent de problèmes cognitifs, le consentement passera par les tuteurs, ou les familles. Ce qui pourrait provoquer des délais, selon Nathalie Maubourguet, président de la fédération française des associations de médecins coordonnateurs en Ehpad. "Quand je vois le nombre de questions qui sont posées et les renseignements précis qu’il faut donner à une personne, s’il faut répéter à toute la famille, ça promet de longs moments de débats"

Le consentement conditionné aux effets secondaires du vaccins

On ne connaîtra pas les effets indésirables de ces vaccins avant l’autorisation de mise sur le marché, fin décembre. Les Ehpad devront faire vite pour questionner leurs résidents et s’organiser avant janvier.