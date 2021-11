Covid-19 : des personnels non-vaccinés empêchés de bénéficier du RSA

À Agen (Lot-et-Garonne), deux aides-soignantes qui ont refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 ne perçoivent plus aucun revenu et ne bénéficient d'aucune aide sociale. Elles souhaitent donc demander le RSA, que leur département refuse de leur verser. "Si ce n’est pas possible de travailler, si ce n’est pas possible de recevoir des aides, on se retrouve dans le caniveau, en état d'indigence", explique Christiane Gimet. Comme le Lot-et-Garonne, près de 15 départements refusent de verser le RSA aux personnels suspendus en raison d'un refus de vaccination.

Une inégalité républicaine

"Aujourd'hui, le RSA est fondé sur les revenus des trois derniers mois. Cela veut dire que demain, nous pouvons nous retrouver à payer le RSA de personnes qui sont cadres et qui ont des revenus très confortables, qui ont simplement choisi de ne pas être vaccinés", explique Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de Gironde. Il est pourtant interdit aux départements de refuser le RSA, mais très peu de personnes seront concernées par la possibilité de le recevoir.