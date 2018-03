Ce qui fait débat : le financement des maisons de retraite

700 000 Français passent les dernières années de leur vie dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces établissements sont en crise. Depuis des mois, le personnel tire la sonnette d'alarme, car leurs établissements manquent de moyens. Un manque de financement dénoncé par plusieurs rapports parlementaires et même par le gouvernement.

Une réforme de la dépendance fin mars

Comment financer les 6 900 EHPAD en France ? Les résidents paient en moyenne 1 758 euros par mois en moyenne. Une somme très importante, comparée à la pension de retraite moyenne des Français : 1 283 euros nets par mois. La Sécurité sociale ne prend en charge que les frais de santé et le personnel soignant. Alors faut-il plus d'argent public ? La journée de solidarité rapporte 1,4 milliard d'euros par année. Cela plus les autres aides, c'est insuffisant, car les personnes accueillies seraient de plus en plus dépendantes. Les départements dont les dotations sont en baisse refusent d'augmenter leur contribution. Alors faut-il un financement privé ? C'est l'une des pistes que le gouvernement peut envisager. Une réforme de la dépendance est annoncée à la fin du mois de mars.

