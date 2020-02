Cancer : des femmes se battent contre la maladie en relevant des défis physiques

À Saint-François, en Guadeloupe, des femmes atteintes de cancer plongent dans l'inconnu. Elles expérimentent la plongée sous-marine. Sous l'eau, elles retrouvent un peu de légèreté. Ce moment est pour elle à la fois un challenge et un moment de liberté pour oublier la maladie. Elles ont formé une association, qui s'appelle Les Amazones. "Quand on a été malmenées par des traitements lourds comme la chimiothérapie, on a tout simplement envie de se surpasser", témoigne l'une des membres.

Dépassement de soi

Lorsque ces femmes sortent de l'eau, toutes font part de leur émotion. Elles mènent un combat sans relâche contre la maladie et l'isolement. L'association fait appel à des clubs sportifs. "On va vous accueillir, on va vous faire vivre des rêves, laissez-vous faire", déclare la présidente du club de plongée. L'association a déjà prévu d'autres défis sportifs.

