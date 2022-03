Alsace : une unité mobile de radiographie permet de soigner les blessures bénignes

C'est une nouvelle pratique en médecine, plutôt confortable pour les patients : la radiographie à domicile. En Alsace, dans le secteur de Haguenau, une équipe de professionnel de santé se déplace afin de réaliser des radiographies et soigner ainsi les blessures bénignes. Un dispositif qui pourrait aider à désengorger les urgences.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire une radiographie, c'est la radiographie qui viendra à vous. À Haguenau, en Alsace, un médecin et un infirmier se déplacent dans un rayon de 20 kilomètres équipés de tout le matériel nécessaire.

Grâce à cette unité médicale mobile, ils peuvent traiter les chutes, les torsions, les chocs et les plaies sans gravité, comme pour ce patient de 86 ans qui est tombé à de nombreuses reprises et qui souffre du pied. Pour lui, rien de grave, c'est une simple entorse et l'économie d'un déplacement aux urgences.La radiographie permet ainsi de lever les doutes.

Vu que c'est une pathologie bénigne, le fait qu'il y ait un tri aux urgences par rapport aux pathologies graves, il passera forcément après. Thomas Brisson médecin généraliste

Une unité mobile unique en son genre

Le temps passé aux urgences est ainsi considérablement réduit et, ces dernières, sont moins surchargées de patients qui n'y ont pas leur place. Cette unique unité mobile ne permet pas, pour l'instant, de désengorger de manière significative les urgences, mais elle y contribue. Un système de soins plus pratique pour les patients qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, se déplacer. Cependant, cette prestation coûte trois fois plus chère que la traditionnelle radiographie à l'hôpital, un surcoût qui s'explique du fait des lourdeurs d'installation de ce type de matériel ambulant.