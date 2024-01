PMA pour toutes : de nombreuses femmes choisissent de faire un enfant seules

La PMA est ouverte aux femmes célibataires depuis deux ans. Bon nombre d'entre elles font le choix d'avoir un enfant sans forcément avoir de partenaire pour les accompagner.

L'unique rêve de Natacha est de devenir maman. Elle a pris une décision qui va changer sa vie : elle va faire un bébé toute seule, à 26 ans. Ce matin-là, elle a rendez-vous au CHU d'Amiens (Somme). "Le désir d'enfant est tellement fort et ancré en moi depuis toujours que ça ne pouvait pas plus attendre", confie-t-elle. "J'ai un peu cherché quelqu'un et en fait, je me suis aperçu que je cherchais un père plus qu'un compagnon." Elle va bénéficier d'une PMA (procréation médicalement assistée), ouverte aux femmes célibataires depuis un peu plus de deux ans.

Beaucoup de demandes de PMA sont faites par des femmes seules



Du donneur de sperme, elle ne connaît que la couleur de peau. L'insémination va être réalisée en quelques minutes. "La moitié des demandes concernent des femmes seules. Elles souhaitent fonder une famille, elles souhaitent le faire de manière indépendante. Elles n'ont pas envie d'avoir la pression de l'attente de rencontrer la bonne personne", résume la professeure Rosalie Cabry-Goubet, cheffe de service médecine et biologie de la reproduction au CHU Amiens.