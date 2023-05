Plan santé 2030 : Emmanuel Macron annonce 16 nouveaux centres de recherche biomédicale

Le chef de l'Etat a présenté l'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros dans la santé, lors d'une visite de l'Institut Curie.

De nouvelles annonces pour la santé. Emmanuel Macron a dévoilé, mardi 16 mai, une liste de 16 nouveaux centres de recherche biomédicale en France, cofinancés par des fonds publics et privés. Ils font partie du volet du plan Innovation santé 2030 visant à renforcer l'attractivité internationale de la France dans ce domaine. "Le moment est venu de travailler à une recherche biomédicale plus unifiée, mieux dotée", a souligné le président de la République lors d'une visite dans les locaux de l'Institut Curie à Saint-Cloud.

Emmanuel Macron a annoncé la labellisation de 12 nouveaux instituts hospitalo-universitaires (IHU), en plus des sept déjà existants. Il a aussi dévoilé quatre nouveaux "bioclusters", grands sites de recherche associant public et privé, qui s'ajouteront à un premier biocluster sur la cancérologie créé ces dernières années à Saclay (Essonne). Ces centres d'excellence nouvellement labellisés, qui vont recevoir un soutien financier de la part de l'Etat, sont disséminés à travers la France, de Villejuif (Val-de-Marne) à Bordeaux, en passant par Garches (Hauts-de-Seine), Lyon ou Marseille. L'Institut Curie figure notamment sur la liste des IHU lauréats.

Plus de "400 millions d'euros" pour les bioclusters

Le plan Innovation santé 2030 est une déclinaison du plan France 2030. Ce dernier est doté au total d'une enveloppe de 7,5 milliards d'euros. Sur ce montant, plus d'un milliard doit être consacré à la recherche, et d'autres programmes d'excellence doivent être lancés prochainement, a fait savoir Emmanuel Macron.

Dans le détail, l'Etat prévoit de consacrer "plus de 400 millions d'euros" aux bioclusters, déjà financés par les industriels, et quelque 300 millions pour les IHU. Doivent s'y ajouter 100 millions pour renforcer particulièrement les infrastructures de biologie via divers projets financés en France. Les investissements de l'Etat doivent être complétés par des financements venus des collectivités territoriales et des acteurs privés.