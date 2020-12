Noël : comment s’organisent les Français ?

C. Sinz, C. Mallay, A. Etienne, L. Le Moigne, A. Maurisson, N. Lachaud

C. Sinz, C. Mallay, A. Etienne, L. Le Moigne, A. Maurisson, N. Lachaud France 2 France Télévisions

Ce jeudi 24 décembre, de nombreuses familles célèbrent le Réveillon de Noël malgré la pandémie de coronavirus, en comité réduit. Les réunions, synonymes de grandes tablées, ne sont pas recommandées. À Strasbourg (Bas-Rhin), le chapon cuit doucement dans le four. Dans le salon, tout est prêt pour accueillir les invités : le désinfectant anti-virus, le gel hydroalcoolique… Dans la salle à manger, même si la famille ne sera pas au complet, deux tables ont été installées.

Six adultes à table

Six adultes à table, accompagnés d’un bébé né il y a un mois, seront là. "On garde les masques quand on ne mange pas, ça n’empêche pas d’être bien ensemble", explique l’hôte. Pour fêter Noël en toute sécurité malgré la pandémie, les familles essayent de faire au mieux. Les pièces doivent idéalement être aérées toutes les heures. Après une année difficile, ce Noël à un goût particulier.

Le JT

Les autres sujets du JT