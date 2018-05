VIDEO. L’homéopathie est-elle un placebo ?

L'homéopathie, ses principes et la question de son efficacité, sont au coeur cette semaine de notre programme hebdomadaire "Les Idées claires". Au moins le tiers des Français a recours à l’homéopathie pour se soigner. Pourtant, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a déclaré le 12 avril que homéopathie avait "sûrement un effet placebo". Le débat sur l’efficacité de l’homéopathie est aussi vieux que cette médecine alternative.

Les Français, gros consommateurs d'homéopathie

En 1790, son inventeur le médecin allemand Samuel Hahnemann affrontait déjà la justice de son pays, pour exercice illégal de la médecine. Il s’installa alors à Paris où il reçut la permission d’exercer l’homéopathie.

Aujourd’hui, les Français font partie des plus grands consommateurs de gélules homéopathiques au monde. Mais les études remettant en cause leurs effets se multiplient. En 2004, l'Académie de médecine française dénonçait "une méthode obsolète, imaginée il y a deux siècles à partir d'a priori conceptuels dénués de fondement scientifique". En 2015, le National Health and Medical Research Council (NHMRC) en Australie, l'équivalent de notre Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), déduisait que les granules d'homéopathie n'étaient "pas plus efficaces qu'une pilule de sucre".

Un principe actif très dilué

Cette médecine douce est toujours reconnue par l’Assurance maladie. Si Agnès Buzyn souligne l’effet placebo de l’homéopathie, elle ajoute qu’elle est favorable au maintien de son remboursement. Les petits tubes remplis de granulés coûtent en moyenne deux euros et sont remboursés à hauteur de 30 %.

Cette semaine dans "Les idées claires", Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de la revue Science & pseudo-sciences, nous explique comment la fabrication des gélules homéopathiques est fondée sur la très forte dilution d’un principe actif.

Toutes les études sont convergentes, aucun produit n'a montré un effet spécifique de l'homéopathie, c'est-à-dire un effet qui soit supérieur à l'effet placebo. Jean-Paul Krivine à franceinfo

Grâce à lui, nous comprenons pourquoi les scientifiques ont de sérieux doutes sur l’efficacité de l’homéopathie.