Soleil et médicaments ne font pas toujours bon ménage

Les médicaments photosensibilisants peuvent être à l'origine de réactions cutanées de type phototoxique (brûlures) ou photoallergique (eczéma, rougeurs, démangeaisons, boutons...), qui se localisent toujours sur les parties découvertes du corps (parties photoexposées).

Il est donc important de connaître les principaux médicaments incriminés et d'appliquer les règles élémentaires de protection solaire, notamment pour les patients qui prennent ces médicaments. Il existe des problèmes avec les médicaments que l'on prend chroniquement et ceux que l'on prendra dans des situations plus aiguës.

Attention aux médicaments photosensibilisants !

Dans les traitements chroniques, de nombreux médicaments très répandus peuvent poser problème : des antidépresseurs, des antipsychotiques, des diurétiques, des antihypertenseurs, des anxiolytiques, beaucoup d'antibiotiques, des anticancéreux...

Dans des pathologies plus aiguës, fréquentes en vacances comme les traumatismes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont très utilisés tant par voie locale (pommade au kétoprofène à l'ibuprofène) que par voie orale (en vente libre). Attention, les risques sont importants avec des réactions très spectaculaires. On peut aussi citer les antihistaminiques dans les démangeaisons à la suite de piqûres...

Méfiez-vous aussi des produits cosmétiques

L'utilisation de parfums du type eau de Cologne qui contient des photosensibilisants puissants comme le bergaptène peut induire des réactions du type eczéma, particulièrement au niveau du cou ou sur le décolleté. Des zones privilégiées pour pulvériser les parfums. Idem avec des sprays anti-moustiques, des crèmes hydratantes...