Santé : quels sont les risques liés à la prise d’oxycodone ?

Aux Etats-Unis, l’addiction à l’oxycodone est un véritable fléau. Lundi 22 mai, la Société française de pharmacologie a alerté sur ce puissant anti-douleur. Qu’en est-il ? Le point avec le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20.

L’oxycodone fait des ravages aux Etats-Unis. En France, la société de pharmacologie alerte sur ce puissant anti-douleur. "Avec ce médicament antalgique puissant, de la famille des opioïdes, il y a un risque d’abus et d’addiction qui serait plus élevé avec l’oxycodone qu’avec la morphine", introduit le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 22 mai. Il précise que "sur les 11,9 millions de malades à qui un opioïde a été prescrit en 2021, 300 000 était de l’oxycodone. Une augmentation de 738% entre 2006 et 2017."

"Des médicaments très utiles"

Le professionnel de santé rassure et explique que " la prescription est très encadrée en France". "Vous devez connaître les signes d’un mésusage : si par exemple vous augmentez les quantités que vous prenez, si vous diminuer les délais entre deux prises ou si vous planez ou ressentez un puissant effet psychostimulant après avoir pris votre traitement. Consultez votre médecin, vous glissez peut-être dans l’abus ou la dépendance", préconise Damien Mascret qui rappelle que "les opioïdes restent des médicaments très utiles".

