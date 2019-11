Santé : nouvelle alerte sur 12 médicaments

Smecta, Bedelix, Vicks... ces médicaments sont délivrés tous les jours dans les pharmacies. Pourtant, ils font partie de la nouvelle liste noire élaborée par la revue médicale Prescrire. Au total, 92 références commercialisées en France sont considérées comme plus dangereuses qu'utiles. Douze nouveaux médicaments s'ajoutent à cette liste, dont des sirops pour la gorge.

"Les connaissances avancent"

"Les argiles, (...) finalement ça ne guérit rien du tout sur la diarrhée et ça contient toujours plus ou moins de plomb. Les connaissances avancent et on se rend compte de plus en plus que le plomb est un facteur de risque cardiovasculaire", détaille Dr Bruno Toussaint, rédacteur à la revue Prescrire. Par ailleurs, ces médicaments sont souvent délivrés sans ordonnance. En 2018, des références dénoncées par la revue Prescrire avaient été ensuite retirées du marché par l'agence nationale du médicament.