Santé : les ventes de paracétamol limitées à deux boîtes par personne pour éviter une pénurie

Plusieurs pharmacies à travers l'Hexagone connaissent des difficultés d'approvisionnement. Parmi les médicaments qui se font de plus en plus rares, il y a ceux à base de paracétamol. Des ruptures de stock qui concernent les sirops ou encore les sachets. Mais pas de panique, préviennent les pharmaciens : il ne faudrait pas surstocker et créer une pénurie.

Son principe actif n'est plus produit en France

Pour éviter la pénurie, ils doivent désormais rationner à deux boîtes de paracétamol par personne. Si ces mesures préventives sont renforcées à l'approche de l'hiver, elles étaient déjà en réalité effectives depuis juillet dernier pour certaines d'entre elles. Pas question donc de parler de pénurie pour le moment, mais cette situation conjoncturelle se combine à un problème qui est, lui, plus structurel : le principe actif du paracétamol n'est plus produit en France.