Parkinson : modification du Sinemet pour optimiser son approvisionnement

Changement d’usine de fabrication pour les comprimés de Sinemet, d'importants médicaments antiparkinsoniens. Ils vont être modifiés mais cela n'impacte pas leur mode d'action.

A compter de juin 2019 et de mi-juillet 2019, les comprimés de Sinemet respectivement dosés à 100mg/10mg et 250mg/25mg seront modifiés. Les modifications portent sur la composition et l’apparence des comprimés, annonce l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un point d’information.

Sinemet est indiqué dans le traitement symptomatique de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens d’origine neurodégénérative.

Le laboratoire MSD a décidé d’arrêter la fabrication aux Etats-Unis des comprimés de Sinemet 100 mg/10mg et 250mg/25 mg compte-tenu de difficultés de production à l’origine de fréquentes ruptures de stock.

Des substances actives inchangées

“Les substances actives (lévodopa/carbidopa) restent identiques, ainsi que la dose et le nombre de comprimés à utiliser. L’efficacité et la tolérance de ces médicaments sont inchangées”, assure l’ANSM. L’agence invite tout de même les patients qui noteraient un différence à la prise des nouveaux comprimés à se rapprocher de leur médecin ou pharmacien.

Ce qui change :

La quantité de deux excipients (la cellulose microcristalline et l’amidon de maïs) a été légèrement augmentée afin de compenser la suppression d’un autre excipient (la crospovidone). Il s’agit d’excipients sans effet notoire.

L’apparence des comprimés : Leur forme est modifiée : ils sont désormais ovales Pour Sinemet 250 mg/25mg : les comprimés sont sécables Les comprimés de Sinemet 100mg/10mg comportent une barre qui n’est pas destinée à briser. Il ne s’agit pas d’une barre de sécabilité : la quantité en principe actif n’est pas également répartie entre les deux morceaux du comprimé coupé. Leur couleur bleue est légèrement modifiée Les conditions de conservation du Sinemet 250 mg/25mg sont modifiées : voir la notice



Ce qui ne change pas

Les substances actives (lévodopa et carbidopa) sont identiques et dans les mêmes quantités

La dose / le nombre de comprimés à utiliser sont les mêmes

Communication avec les patients et les praticiens

L’ANSM a élaboré un document d’information à destination des patients en lien avec les représentants de patients et les professionnels de santé. Il sera remis par les pharmaciens lors de la dispensation des nouvelles boîtes de Sinemet. Un courrier a également été adressé par l’ANSM aux professionnels de santé afin de les informer de ces modifications.