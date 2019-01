Maux de gorge : quel médicament choisir ?

Echarpe obligatoire, impression d'avaler des lames de rasoir, toux et irritation... Les maux de gorge peuvent être très gênants au quotidien. Et un petit coup de froid suffit pour sensibiliser la gorge. De la simple irritation jusqu'à l'angine bactérienne en passant par leurs camarades les laryngites et pharyngites... les symptômes du mal de gorge sont variés et les remèdes nombreux.

Quand la douleur nous prend à la gorge à chacun ses maux et ses remèdes. Pastilles, sprays, suppositoires, homéopathie... Quel traitement privilégier ? Eric Myon, pharmacien, fait le point sur les traitements possibles.