Homéopathie : les Académies de médecine et de pharmacie sont contre

L'homéopathie n'a aucune efficacité scientifiquement prouvée. Les Sages ont tranché. D'une même voix, les Académies de médecine et de pharmacie réclament la fin de son remboursement, qui peut aller jusqu'à 30% du prix actuellement. Ces experts demandent également de ne plus délivrer de diplômes universitaires dédiés en faculté de médecine, de pharmacie ou d'école vétérinaire. Même si ce débat date de plusieurs décennies, c'est la première fois que les pharmaciens prennent position contre l'homéopathie.

Les Français favorables à l'homéopathie

Cette décision arrive plus d'un an après la tribune signée dans Le Figaro par 124 médecins qui affirment que "l'homéopathie [...] n'est en rien scientifique" et fait partie des "thérapies dites "alternatives" inefficaces [...] et dangereuses." Autre demande : indiquer sur les boîtes qu'aucune efficacité n'est prouvée. Les Français sont largement favorables à l'homéopathie. C'est désormais aux autorités nationales de trancher.

Le JT

Les autres sujets du JT