Diarrhée aiguë : pas de Smecta pour les enfants de moins de deux ans

Nous savions déjà que certains aliments pouvaient être contaminés par la pollution... il va falloir aussi faire attention en pharmacie car des médicaments en vente libre sont aussi touchés. C'est le cas du Smecta, un médicament à base d'argile, donné depuis plus de 90 ans en cas de diarrhée aiguë.

L'Agence du médicament a publié de nouvelles recommandations mercredi dans lesquelles "par mesure de précaution", elle demande de ne plus utiliser le Smecta et les autres médicaments à base d'argile chez les enfants de moins de 2 ans "en raison de la possible présence d'infime quantité de plomb, même si le traitement est de courte durée".

Risque de saturnisme

Cela fait trois ans que l'ANSM planche sur la question de la présence de plomb dans les traitements à base d'argile, en collaboration avec les laboratoires et le corps médical. La conclusion de leurs études est claire : "Chez les moins de 2 ans, le risque de saturnisme semble possible pour une durée de traitement de sept jours et le bénéfice faible. Le risque ne mérite pas d'être pris", peut-on lire dans un rapport de l'ANSM.

Le Dr Mady Denantes, généraliste à Paris, explique que l'ingestion du plomb chez les plus petits "empêche le bon développement neuropsychologique, et le bon développement des apprentissages". "Il faut limiter de manière la plus importante possible l'apport de plomb chez le tout-petit qui a un cerveau en plein développement", conclut-elle.

Malgré cette nouvelle recommandation de l'ANSM, le médicament n'est pas retiré du marché car le risque sanitaire est limité : "Il n'est pas nécessaire de rapporter à la pharmacie ses boîtes de Smecta", affirme le Dr Caroline Semaille, directrice des médicaments en hépato-gastroentérologie à l'ANSM. Elle rappelle que la prise en charge de la diarrhée aiguë repose avant tout sur la réhydratation.