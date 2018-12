Cannabis thérapeutique : un comité d\'experts donne son \"feu vert\"

Un comité d'experts mis en place par l'ANSM vient de donner son accord, sous conditions, à l'utilisation du cannabis à visée thérapeutique.

Le comité d'experts mis en place par l'Agence française de sécurité du médicament (ANSM) juge "pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique" pour certains patients et dans des cas précis, dans un avis publié jeudi 13 décmbre par l'ANSM.

Les indications listées par les experts comprennent "les douleurs réfractaires aux thérapies accessibles", "certaines formes d'épilepsies", "des soins de support en oncologie" (cancers), des "situations palliatives" et les contractions musculaires affectant les malades de sclérose en plaques. Il s'agit de patients dans certaines situations cliniques et pour lesquels le soulagement est insuffisant ou avec un mauvaise tolérance des thérapeutiques, médicamenteuses ou non, accessibles. L'usage du canabis thérapeutique peut être envisagé en complément ou en remplacement de certains traitements.

Le comité d'experts souhaite que l'ensemble de ces propositions soit appliqué et qu'une évolution de la législation soit mise en oeuvre. En revanche, considérant les risques pour la santé, le comité exclut la voie d'administration fumée pour le cannabis à visée thérapeutique. L'ANSM décidera dans les prochains jours des suites à donner à ces travaux.