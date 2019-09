Belgique : un appel aux dons record permet de sauver une fillette

Pia a neuf mois. Elle souffre d'une amyotrophie spinale, une maladie génétique rare, qui perturbe le fonctionnement de ses muscles et les affaiblit chaque jour davantage. "Il y a un an, il n'y avait pas de traitement pour cette maladie. Les enfants mourraient avant l'âge de 2 ans parce que les poumons et les muscles du cœur étaient touchés. Et c'était irréversible", explique Ellen De Meyer, la mère de Pia.



900 000 Belges ont fait des dons

Il existe un médicament qui pourrait sûrement la soigner. Autorisé aux États-Unis, mais pas encore en Europe, c'est le médicament le plus cher au monde : 1,9 million d'euros pour une injection unique. La famille raconte alors son histoire sur les réseaux sociaux. L'émotion est immédiate et suscite un incroyable élan de générosité. Deux opérateurs télécoms mettent en place un numéro pour faire un don de 2 € par SMS : en quelques jours, plus de 900 000 Belges se précipitent sur leurs portables. En deux jours, la somme est réunie.

