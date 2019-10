Au pays du baume du tigre

C'est un produit qui n'a pas pris une ride : le baume du tigre. Mélange de plantes naturelles, remèdes à tous les petits maux du quotidien, le Baume du tigre a 149 ans aujourd’hui. À Singapour où il est fabriqué, le baume du tigre reste une fierté nationale. "C'est bon pour tout le monde que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes" explique un utilisateur. "Moi j'aime bien l'odeur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde", affirme une autre utilisatrice.

Cet onguent à l'odeur de camphre, menthol et autres huiles essentielles se retrouve dans les magasins et les pharmacies traditionnelles chinoises. Nez bouchés, mal au dos, chacun peut l'utiliser à sa guise. "C'est un peu un produit magique, si j'ai une piqûre de moustiques ou des maux de tête ou même si je me coupe j'utilise le produit et ça cicatrise tout de suite", raconte une consommatrice.

Un secret de fabrication bien gardé

Le baume du tigre est un produit et une marque au succès mondial au Vietnam, en Chine, en Inde et aux États-Unis. Créé par les frères Aw Boon Par et Aw boon Haw pour soulager les douleurs d'un empereur, le secret de fabrication est bien gardé depuis le 19e siècle.

"Quand on a une formule qui fonctionne, on ne la change pas , quand vous travaillez ici l'odeur du camphre, de la menthe et tous les arômes du baume du tigre vous maintiennent en bonne santé ", explique Han Ah Kuan, le directeur d'une usine de fabrication.

Fabriqué avec des huiles essentielles, il contient également de la paraffine, un dérivé du pétrole.

"Il y a 7 ingrédients et le secret tient dans la façon dont nous les mélangeons" confie Han Ah Kuan.

Aujourd’hui de plus en plus de produits similaires à ce remède centenaire sont disponibles sur le marché français, mais si le baume du tigre a été maintes fois copié, il n'est pas toujours égalé.

