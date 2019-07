En Inde, le nombre de tigres sauvages a augmenté de 30% en quatre ans

C'est une nouvelle assez rare pour être soulignée. La population de tigres sauvages en Inde a augmenté de 30% en quatre ans, selon un nouveau recensement local publié lundi 29 juillet sur ce fauve qui fait l'objet d'une mobilisation internationale pour éviter son extinction.

Le recensement, effectué l'année dernière, a déterminé que l'Inde comptait 2 967 tigres sauvages, contre 2 226 lors du précédent recensement en 2014. Le géant d'Asie du Sud est la nation avec la plus importante population de tigres sauvages.

"C’est une réalisation historique pour l’Inde. Nous réaffirmons notre engagement à protéger le tigre", a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi, en présentant à New Delhi les résultats du All India Tiger Estimation Report 2018 (en anglais).

A commitment fulfilled, that too well in advance!



It was decided to work towards doubling the tiger population by 2022 but India achieved this 4 years in advance!



India is proud to be home to almost 75% of the global tiger population. #InternationalTigerDay pic.twitter.com/t98f2RICE5