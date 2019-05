8 Français sur 10 recyclent leurs médicaments

Le geste est devenu de plus en plus fréquent en pharmacie. Près de 8 Français sur 10 déposent leurs médicaments non utilisés ou périmés à la pharmacie, selon l'organisme Cyclamed. Un réflexe pour 85% des femmes, des retraités et des personnes qui habitent en zones rurales. Un geste avant tout écologique et surtout efficace : il permet d'éviter le risque de pollution de l'eau, mais aussi que les médicaments finissent dans une décharge.

11 000 tonnes retraitées

Pour Cyclamed, l'organisme chargé du dispositif de tri et de valorisation, garder des médicaments non utilisés représente un risque de confusion pour les seniors, mais aussi un danger pour les enfants. Il est recommandé de faire l'inventaire de son armoire à pharmacie une à deux fois par an, afin d'identifier les médicaments non utilisés ou périmés. Près de 11 000 tonnes de médicaments ont pu être retraitées en 2018 grâce à Cyclamed.