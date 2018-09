Médecine : opération du cœur sous hypnose à Lille

Une opération du cœur sans la moindre dose de morphine ni d’anxiolytiques, mais sous hypnose a été réalisée mardi 18 septembre, dans le service cardiologie du CHRU de Lille (Nord). La veille, Hélène Sergeant, l'infirmière formée à cette technique a pu interroger le patient sur ses goûts et ses passions : les voyages et le jardinage. "Nous avons réussi, avec toutes ces informations, à l’emmener voyager en Égypte, au Canada et puis ensuite chez lui, dans son jardin", raconte-t-elle.

400 interventions sous hypnose par an

Pendant une heure et demie, le patient, un homme de 88 ans, n'a ressenti aucune douleur. Le lendemain, il marchait. Il est désormais chez lui, en pleine forme. Le CHRU de Lille pratique 400 interventions cardiaques de ce type chaque année. Selon les estimations, 80% des patients peuvent être sensibles à l'hypnose.

